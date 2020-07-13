Лесной пожар в Луганской области: спасатели проливают тлеющие отдельные очаги пожара
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. На территории Новоайдарского района Луганской облястях спасатели проливают тлеющие отдельные очаги пожара. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
"В Луганской области на территории Новоайдарского района спасатели проливают тлеющие отдельные очаги пожара", - говорится в сообщении.
Также по состоянию на 13 июля 2020 года открытого огня нет, наблюдается тление отдельных ячеек лесной подстилки, мусора и древесины. Всего к ликвидации пожара привлечены 714 человек и 160 единиц техники, из них от ДСНС - 359 человек личного состава и 82 единицы пожарно-спасательной и другой специальной техники.
Кроме того, на месте пожара работает оперативный штаб, пункт жизнеобеспечения, работает оперативная группа ГСЧС.
Напомним, лесной пожар в Луганской области еще не ликвидировали.