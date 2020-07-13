Лісову пожежу на Луганщині ще не ліквідували
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. Гасіння лісової пожежі, яка розгорілася 6 липня у Новоайдарському районі Луганщини, ще триває, на ранок 13 липня відкритого вогню немає, спостерігається тління окремих осередків лісової підстилки та деревини. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДСНС України.
"Продовжується гасіння лісової пожежі, що виникла 6 липня 2020 року поблизу села Осколонівка Новоайдарського району Луганської області", - йдеться у повідомленні.
У відомстві нагадали, що 9 липня пожежу було локалізовано. Орієнтовна площа, пройдена вогнем, становила близько 5 тис. га.
"Станом на 7 годину 13 липня 2020 року відкритого вогню немає, спостерігається тління окремих осередків лісової підстилки та деревини (16, 46 та між 27,35 і 90 кварталами Борівського лісництва)", - додали у ДСНС.