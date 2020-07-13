Лісову пожежу на Луганщині ще не ліквідували

"Продовжується гасіння лісової пожежі, що виникла 6 липня 2020 року поблизу села Осколонівка Новоайдарського району Луганської області", - йдеться у повідомленні.

У відомстві нагадали, що 9 липня пожежу було локалізовано. Орієнтовна площа, пройдена вогнем, становила близько 5 тис. га.

"Станом на 7 годину 13 липня 2020 року відкритого вогню немає, спостерігається тління окремих осередків лісової підстилки та деревини (16, 46 та між 27,35 і 90 кварталами Борівського лісництва)", - додали у ДСНС.