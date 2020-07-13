Лесной пожар в Луганской области еще не ликвидировали
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. Тушение лесного пожара, который разгорелся 6 июля в Новоайдарском районе Луганской области, еще продолжается, на утро 13 июля открыта огня нет, наблюдается тление отдельных очагов лесной подстилки и древесины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
"Продолжается тушение лесного пожара, возникшего 6 июля 2020 года вблизи села Осколоновка Новоайдарского района Луганской области", - говорится в сообщении.
В ведомстве напомнили, что 9 июля пожар был локализован. Ориентировочная площадь, пройденная огнем, составила около 5 тыс. га.
"По состоянию на 7:00 13 июля 2020 года открытого огня нет, наблюдается тление отдельных очагов лесной подстилки и древесины (16, 46 и между 27,35 и 90 кварталами Боровского лесничества)", - добавили в ГСЧС.