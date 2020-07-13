Лісова пожежа на Луганщині: рятувальники проливають тліючі окремі осередки пожежі

"В Луганській області на території Новоайдарського району рятувальники проливають тліючі окремі осередки пожежі", - йдеться в повідомленні.

Також станом на 13 липня 2020 року відкритого вогню немає, спостерігається тління окремих осередків лісової підстилки, сміття та деревини. Всього до ліквідації пожежі залучено 714 осіб та 160 одиниць техніки, з них від ДСНС – 359 осіб особового складу та 82 одиниці пожежно-рятувальної та іншої спеціальної техніки.

Окрім того, на місці пожежі працює оперативний штаб, пункт життєзабезпечення, працює оперативна група ДСНС.

Нагадаємо, лісову пожежу на Луганщині ще не ліквідували.