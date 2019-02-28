Только в Европе арестованы более 300 украинских моряков

"Количество наших моряков арестованных, задержанных или уже получили приговоры, очень высока - это более 150 человек в Италии, 186 человек в Греции и в других странах, не в таком большом количестве, но тоже. Лидеры эти две страны", - сказал он.

Так, по словам Погорельцева, к сожалению, в последнее время участились случаи, когда украинские моряки попадают в пиратский плен, когда наших моряков используют преступные группировки для перевозки нелегалов, для перевозки контрабанды и т.д.

Как сообщал УНН, у берегов Португалии 30 января правоохранители задержали судно Sea Scan 1, на котором находилось 8 украинских моряков по подозрению в контрабанде наркотиков.