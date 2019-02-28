Лише у Європі заарештовано понад 300 українських моряків

“Кількість наших моряків заарештованих, затриманих, або які вже отримали вироки, є дуже високою — це понад 150 осіб в Італії, 186 осіб в Греції і в інших країнах, не в такій великій кількості, але теж. Лідерами є ці дві країни”, — сказав він.

Так, за словами Погорельцева, на жаль, останнім часом почастішали випадки, коли українські моряки потрапляють у піратський полон, коли наших моряків використовують злочинні угрупування для перевезення нелегалів, для перевезення контрабанди і т.д.

Як повідомляв УНН, у берегів Португалії 30 січня правоохоронці затримали судно Sea Scan 1, на якому знаходилось 8 українських моряків, за підозрою в контрабанді наркотиків.