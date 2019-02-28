Лише у Європі заарештовано понад 300 українських моряків
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Понад 150 українських моряків перебувають під арештом в Італії та 186 осіб в Греції. Крім того, є випадки затримання українських моряків і у інших країнах. Про це у четвер заявив журналістам директор Департаменту консульської служби МЗС Сергій Погорельцев, передає кореспондент УНН.
“Кількість наших моряків заарештованих, затриманих, або які вже отримали вироки, є дуже високою — це понад 150 осіб в Італії, 186 осіб в Греції і в інших країнах, не в такій великій кількості, але теж. Лідерами є ці дві країни”, — сказав він.
Так, за словами Погорельцева, на жаль, останнім часом почастішали випадки, коли українські моряки потрапляють у піратський полон, коли наших моряків використовують злочинні угрупування для перевезення нелегалів, для перевезення контрабанди і т.д.
Як повідомляв УНН, у берегів Португалії 30 січня правоохоронці затримали судно Sea Scan 1, на якому знаходилось 8 українських моряків, за підозрою в контрабанді наркотиків.