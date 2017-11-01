Только популисты могут поддерживать продление моратория на проверки бизнеса - эксперт

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 46548 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 113212 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 102212 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 105042 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 104230 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 90622 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 103703 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102004 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 142019 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Только популисты могут поддерживать продление моратория на проверки бизнеса - эксперт

Только популисты могут поддерживать продление моратория на проверки бизнеса - эксперт

Киев  •  УНН

 • 8403 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Мораторий на проверки бизнеса привел к катастрофическим последствиям. Об этом в комментарии УНН заявил председатель координационного совета общественной организации "Зеленый фронт" Олег Перегон.

"Считаю, что мораторий на проверки бизнеса должен быть отменен. Его действие может быть продлено только на тех предприятиях, где люди находятся в безопасности. А подавляющее большинство отечественных предприятий такими не являются. Ведь, когда мы видим, что река в Харьковской области изменила свой цвет на белый, в ней вымерла вся рыба, а из-за моратория никто не может проверить, какое именно предприятие отравило ту воду, то это - нонсенс. Тысячи людей страдают, рискуют жизнью и здоровьем, а кто-то прикрывается мораторием на проверки бизнеса. Не может быть бизнеса на костях людей", - подчеркнул он.

О.Перегон убежден, что только популисты могут поддерживать продление моратория.

"К сожалению, сегодня все хотят популизма. И чтобы понравиться бизнесу, предпринимательское лобби в парламенте может  "продавить" действие моратория дальше", - сказал он.

Напомним, за отмену моратория на проверки выступили Минприроды, ГСЧС, Госпродпотребслужба и МЭРТ.

В частности, ГСЧС зафиксировала резкое увеличение пожаров этого года. В ведомстве отмечают, что не все пожароопасные предприятия удается проверить в срок. Из-за сопротивления владельцев предприятий, которые прикрываются мораторием, сотрудники ГСЧС вынуждены обращаться в суд, чтобы получить разрешение на проверки.

Ранее УНН сообщал, что из-за нарушения правил пожарной безопасности в детском лагере "Виктория" погибли трое детей.

Минприроды также не может проверить предприятия, которые работают с токсичными отходами из-за действия моратория.

Как следствие, в регионах с опасными отходами отравляются дети, а регулятор не может этому помешать.

Госпродпотребслужба заявила о фактической утрате государственного контроля за пищевой безопасностью. А в МЭРТ отмечают, что сегодня на мораторий жалуются как потребители, так и бизнес.

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