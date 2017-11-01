Только популисты могут поддерживать продление моратория на проверки бизнеса - эксперт

"Считаю, что мораторий на проверки бизнеса должен быть отменен. Его действие может быть продлено только на тех предприятиях, где люди находятся в безопасности. А подавляющее большинство отечественных предприятий такими не являются. Ведь, когда мы видим, что река в Харьковской области изменила свой цвет на белый, в ней вымерла вся рыба, а из-за моратория никто не может проверить, какое именно предприятие отравило ту воду, то это - нонсенс. Тысячи людей страдают, рискуют жизнью и здоровьем, а кто-то прикрывается мораторием на проверки бизнеса. Не может быть бизнеса на костях людей", - подчеркнул он.

О.Перегон убежден, что только популисты могут поддерживать продление моратория.

"К сожалению, сегодня все хотят популизма. И чтобы понравиться бизнесу, предпринимательское лобби в парламенте может "продавить" действие моратория дальше", - сказал он.

Напомним, за отмену моратория на проверки выступили Минприроды, ГСЧС, Госпродпотребслужба и МЭРТ.

В частности, ГСЧС зафиксировала резкое увеличение пожаров этого года. В ведомстве отмечают, что не все пожароопасные предприятия удается проверить в срок. Из-за сопротивления владельцев предприятий, которые прикрываются мораторием, сотрудники ГСЧС вынуждены обращаться в суд, чтобы получить разрешение на проверки.

Ранее УНН сообщал, что из-за нарушения правил пожарной безопасности в детском лагере "Виктория" погибли трое детей.

Минприроды также не может проверить предприятия, которые работают с токсичными отходами из-за действия моратория.

Как следствие, в регионах с опасными отходами отравляются дети, а регулятор не может этому помешать.

Госпродпотребслужба заявила о фактической утрате государственного контроля за пищевой безопасностью. А в МЭРТ отмечают, что сегодня на мораторий жалуются как потребители, так и бизнес.