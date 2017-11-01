Только популисты могут поддерживать продление моратория на проверки бизнеса - эксперт
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Мораторий на проверки бизнеса привел к катастрофическим последствиям. Об этом в комментарии УНН заявил председатель координационного совета общественной организации "Зеленый фронт" Олег Перегон.
"Считаю, что мораторий на проверки бизнеса должен быть отменен. Его действие может быть продлено только на тех предприятиях, где люди находятся в безопасности. А подавляющее большинство отечественных предприятий такими не являются. Ведь, когда мы видим, что река в Харьковской области изменила свой цвет на белый, в ней вымерла вся рыба, а из-за моратория никто не может проверить, какое именно предприятие отравило ту воду, то это - нонсенс. Тысячи людей страдают, рискуют жизнью и здоровьем, а кто-то прикрывается мораторием на проверки бизнеса. Не может быть бизнеса на костях людей", - подчеркнул он.
О.Перегон убежден, что только популисты могут поддерживать продление моратория.
"К сожалению, сегодня все хотят популизма. И чтобы понравиться бизнесу, предпринимательское лобби в парламенте может "продавить" действие моратория дальше", - сказал он.
Напомним, за отмену моратория на проверки выступили Минприроды, ГСЧС, Госпродпотребслужба и МЭРТ.
В частности, ГСЧС зафиксировала резкое увеличение пожаров этого года. В ведомстве отмечают, что не все пожароопасные предприятия удается проверить в срок. Из-за сопротивления владельцев предприятий, которые прикрываются мораторием, сотрудники ГСЧС вынуждены обращаться в суд, чтобы получить разрешение на проверки.
Ранее УНН сообщал, что из-за нарушения правил пожарной безопасности в детском лагере "Виктория" погибли трое детей.
Минприроды также не может проверить предприятия, которые работают с токсичными отходами из-за действия моратория.
Как следствие, в регионах с опасными отходами отравляются дети, а регулятор не может этому помешать.
Госпродпотребслужба заявила о фактической утрате государственного контроля за пищевой безопасностью. А в МЭРТ отмечают, что сегодня на мораторий жалуются как потребители, так и бизнес.