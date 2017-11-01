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Лише популісти можуть підтримувати продовження мораторію на перевірки бізнесу - експерт

Лише популісти можуть підтримувати продовження мораторію на перевірки бізнесу - експерт

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 листопада. УНН. Мораторій на перевірки бізнесу призвів до катастрофічних наслідків. Про це в коментарі УНН заявив голова координаційної ради громадської організації "Зелений фронт" Олег Перегон.

"Вважаю, що мораторій на перевірки бізнесу має бути скасований. Його дія може бути продовжена лише на тих підприємствах, де люди знаходяться у безпеці. А переважна більшість вітчизняних підприємств не є такими. Адже, коли ми бачимо, що річка у Харківській області змінила свій колір на білий, в ній вимерла вся риба, а через мораторій ніхто не може перевірити, яке саме підприємство отруїло ту воду, то це - нонсенс. Тисячі людей страждають, ризикують життям і здоров'ям, а хтось прикривається мораторієм на перевірки бізнесу. Не може бути бізнесу на кістках людей", - наголосив він.

О.Перегон переконаний,що лише популісти можуть підтримувати продовження мораторію.

"На жаль, сьогодні всі хочуть популізму. І щоб сподобатися бізнесу, підприємницьке лобі в парламенті може "продавити" дію мораторію далі", - сказав він.

Нагадаємо, за скасування мораторію на перевірки виступили Мінприроди, ДСНС, Держпродспоживслужба і МЕРТ.

Зокрема, ДСНС зафіксувала різке збільшення пожеж цього року. У відомстві зазначають, що не всі пожежонебезпечні підприємства вдається перевірити вчасно. Через опір власників підприємств, які прикриваються мораторієм, співробітники ДСНС змушені звертатися до суду, щоб отримати дозвіл на перевірки.

Раніше УНН, повідомляв, що через порушення правил пожежної безпеки в дитячому таборі "Вікторія" загинуло троє дітей.

Мінприроди також не може перевірити підприємства, які працюють з токсичними відходами через дії мораторію.

Як наслідок, в регіонах з небезпечними відходами отруюються діти, а регулятор не може цьому перешкодити.

Держпродспоживслужба заявила про фактичну втрату державного контролю за харчовою безпекою. А в МЕРТ відзначають, що на сьогодні на мораторій скаржаться як споживачі, так і бізнес.

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