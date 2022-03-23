Всего четыре шага: Подоляк сообщил, как партнеры могут остановить войну в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал четыре шага, благодаря которым партнеры могут помочь остановить агрессию россии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter Подоляка.
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"Дорогие партнеры! Не хотите видеть во снах мертвые глаза убитых украинских детей и чувствовать гарь из Мариуполя? Только четыре шага: современная ПВО, если не можете закрыть небо; крылатые ракеты/боеприпасы для тяжелых реактивных систем; жесткое нефтяное эмбарго; тотальное закрытие портов для российских кораблей", — написал Подоляк.
Дорогие партнеры! Не хотите видеть во снах мертвые глаза убитых детей и чувствовать гарь из Мариуполя? Всего четыре шага: современная ПВО, если не можете закрыть небо; крылатые ракеты / боеприпасы для тяжелых реактивных систем; жесткое нефтяное эмбарго; тотальное закрытие портов для кораблей.— Михаил Подоляк (@Podolyak_M)March 23, 2022
Напомним
Ранее Михаил Подоляк заявил, что НАТО могло бы интенсивнее оценивать риски того, что делает россия, и активнее реагировать на ее действия.