Всего четыре шага: Подоляк сообщил, как партнеры могут остановить войну в Украине

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"Дорогие партнеры! Не хотите видеть во снах мертвые глаза убитых украинских детей и чувствовать гарь из Мариуполя? Только четыре шага: современная ПВО, если не можете закрыть небо; крылатые ракеты/боеприпасы для тяжелых реактивных систем; жесткое нефтяное эмбарго; тотальное закрытие портов для российских кораблей", — написал Подоляк.

Дорогие партнеры! Не хотите видеть во снах мертвые глаза убитых детей и чувствовать гарь из Мариуполя? Всего четыре шага: современная ПВО, если не можете закрыть небо; крылатые ракеты / боеприпасы для тяжелых реактивных систем; жесткое нефтяное эмбарго; тотальное закрытие портов для кораблей.

Напомним

Ранее Михаил Подоляк заявил, что НАТО могло бы интенсивнее оценивать риски того, что делает россия, и активнее реагировать на ее действия.