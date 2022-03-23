Лише чотири кроки: Подоляк повідомив, як партнери можуть зупинити війну в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк назвав чотири кроки, завядки яким партнери можуть допомогти зупинити агресію росії. Про це повідомляє УНН із посиланням на Twitter Подоляка.
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"Дорогі партнери! Не хочете бачити у снах мертві очі вбитих українських дітей і відчувати гар з Маріуполя? Лише чотири кроки: сучасна ППО, якщо не можете закрити небо; крилаті ракети/боєприпаси для важких реактивних систем; жорстке нафтове ембарго; тотальне закриття портів для російських кораблів", — написав Подоляк.
Дорогі партнери! Не хочете бачити у снах мертві очі вбитих дітей і відчувати гар з Маріуполя? Лише чотири кроки: сучасна ППО, якщо не можете закрити небо; крилаті ракети/боєприпаси для важких реактивних систем; жорстке нафтове ембарго; тотальне закриття портів для кораблів.— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 23, 2022
Нагадаємо
Раніше Михайло Подоляк заявив, що НАТО могло б інтенсивніше оцінювати ризики того, що робить росія, та активніше реагувати на її дії.