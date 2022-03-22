НАТО може більш активно втручатися у будь-якому форматі, а не тільки робити заяви - Подоляк

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«У нас сьогодні 10 мільйонів людей залишили свої домівки. Люди тікають від війни, це зрозуміло, адже міста обстрілюють реактивними ракетами. І ми кажемо НАТО: давайте закриємо небо, наприклад, давайте зробимо так, щоб не було геноциду мирного населення, це об'єктивні речі», - сказав Подоляк.

Він зазначив, що Україна не каже, щоб НАТО втручалося у війну сухопутно, де збройні сили однієї країни проти збройних сил іншої країни.

«Але давайте вирішимо якісь гуманітарні проблеми, адже це аспект європейської безпеки. І що ми отримали - ви не закриваєте нам небо, ви стоїте в стороні, у цей час 10 млн людей шукають, де їм жити, 3 млн вже поїхали за кордон. Це ж гуманітарна катастрофа Європи. І тоді ми питаємо, а для чого тоді потрібні ОБСЄ, НАТО - щоб сказати, що це погано і все? Тому ми вважаємо, що блок НАТО міг би більш інтенсивно оцінювати ризики того, що робить РФ, і більш активно в це втручатися у будь-якому форматі. А не лише говорити публічні заяви про те, що Україна поки що не може бути в НАТО. Адже будь-яка така заява заохочує РФ до більш агресивних дій проти України. А ми хочемо, щоб цього не було. От звідси скепсис», - розповів Подоляк.

Деталі

Він зазначив, що все, що стосується, які гарантії безпеки будуть обговорюватися, які будуть відносини з НАТО, - це сьогодні спекуляції.

«Немає сьогодні збудованої конкретної конструкції, яка б абсолютно чітко сказала, що це інтереси України і вони мають бути гарантовані. Ці спекуляції в тому числі використовує рф, і це нам не додає ні в переговорному процесі, ні у відстоюванні інтересів України», - сказав Подоляк.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що НАТО не хоче воювати з росією, тому і не приймає Україну до себе. І що Україна повинна прийняти це рішення, але постійно нагадувати блоку і про те, що є інші гарантії безпеки.