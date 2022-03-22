НАТО может более активно вмешиваться в любом формате, а не только делать заявления - Подоляк

Цитата

"У нас сегодня 10 миллионов человек покинули свои дома. Люди бегут от войны, это понятно, ведь города обстреливают реактивными ракетами. И мы говорим НАТО: давайте закроем небо, например, давайте сделаем так, чтобы не было геноцида мирного населения, это объективные вещи", - сказал Подоляк.

Он отметил, что Украина не говорит, чтобы НАТО вмешивалось в войну сухопутно, где вооруженные силы одной страны против вооруженных сил другой страны.

"Но давайте решим какие-то гуманитарные проблемы, ведь это аспект европейской безопасности. И что мы получили - вы не закрываете нам небо, вы стоите в стороне, в это время 10 млн человек ищут, где им жить, 3 млн уже уехали за границу. Это же гуманитарная катастрофа Европы. И тогда мы спрашиваем, а для чего тогда нужны ОБСЕ, НАТО - чтобы сказать, что это плохо и все? Поэтому мы считаем, что блок НАТО мог бы более интенсивно оценивать риски того, что делает РФ, и более активно в это вмешиваться в любом формате. А не только говорить публичные заявления о том, что Украина пока не может быть в НАТО. Ведь любое такое заявление поощряет РФ к более агрессивным действиям против Украины. А мы хотим, чтобы этого не было. Вот отсюда скепсис", - рассказал Подоляк.

Детали

Он отметил, что все, что касается, какие гарантии безопасности будут обсуждаться, какие будут отношения с НАТО - это сегодня спекуляции.

"Нет сегодня выстроенной конкретной конструкции, которая бы абсолютно четко сказала, что это интересы Украины и они должны быть гарантированы. Эти спекуляции в том числе использует рф, и это нам не добавляет ни в переговорном процессе, ни в отстаивании интересов Украины", - сказал Подоляк.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что НАТО не хочет воевать с россией, поэтому и не принимает Украину к себе. И что Украина должна принять это решение, но постоянно напоминать блоку и о том, что есть другие гарантии безопасности.