Лишь 20 вертолетов немецкого Бундесвера из 152 готовы к полетам - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. Лишь 20 вертолетов Вооруженных сил Германии с 152 пригодны к полетам, это негативно влияет на план подготовки новых пилотов. Об этом сообщила в четверг газета Bild со ссылкой на конфиденциальный доклад Бундесвера, передает УНН.
По данным издания, в эксплуатационной готовности находятся лишь восемь вертолетов Tiger из 53, а также 12 транспортных вертолетов NH90 из 99. Причина кроется в том, что своевременный технический осмотр не успевает произвести компания Airbus Helicopters Deutschland.
“Катастрофическая ситуация с готовностью Tiger сказывается на подготовке пилотов. Допускать такое состояние безответственно”, — заявил представитель фракции “зеленых” в Бундестаге Тобиас Линднер.
Как отмечает неназванный эксперт, ответственность за ситуацию лежит в том числе и на ВС ФРГ.
Как сообщал УНН, осенью 2019 года прокуратура Мюнхена проводила расследование в отношении нескольких сотрудников концерна Airbus, в распоряжении которых оказалась секретная коммерческая документация вооруженных сил Германии.