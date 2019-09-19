Співробітників Airbus запідозрили в промисловому шпигунстві у Німеччині
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. Прокуратура Мюнхена проводить розслідування відносно декількох працівників концерну Airbus, в розпорядженні яких виявилася секретна комерційна документація збройних сил Німеччини. Про це повідомила в четвер газета Bild, передає УНН.
Видання пише, що в документації зазначено обладнання, яке Бундесвер збирався закупити. Зокрема, концерну стало відомо, яку комунікаційну систему ЗС ФРН збираються придбати.
Повідомляється, що компанія сама повідомила прокуратуру і представників Міноборони ФРН про виявлену документацію. В результаті підприємство звільнило близько 20 співробітників, які опинилися замішані в скандалі. Бундесвер зі свого боку також прийняв дисциплінарні заходи до одного з військовослужбовців, говориться в статті.
“Airbus слід ретельно розслідувати всі обставини, — заявив представник „зелених“ Тобіас Лінднер. — За наявності таких серйозних підозр компанії зазвичай усуваються від участі в конкурсах”.
Як передавав УНН, у Болгарії ексдепутата звинувачують у шпигунстві на користь Росії.