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Співробітників Airbus запідозрили в промисловому шпигунстві у Німеччині

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 вересня. УНН. Прокуратура Мюнхена проводить розслідування відносно декількох працівників концерну Airbus, в розпорядженні яких виявилася секретна комерційна документація збройних сил Німеччини. Про це повідомила в четвер газета Bild, передає УНН.

Видання пише, що в документації зазначено обладнання, яке Бундесвер збирався закупити. Зокрема, концерну стало відомо, яку комунікаційну систему ЗС ФРН збираються придбати.

Повідомляється, що компанія сама повідомила прокуратуру і представників Міноборони ФРН про виявлену документацію. В результаті підприємство звільнило близько 20 співробітників, які опинилися замішані в скандалі. Бундесвер зі свого боку також прийняв дисциплінарні заходи до одного з військовослужбовців, говориться в статті.

“Airbus слід ретельно розслідувати всі обставини, — заявив представник „зелених“ Тобіас Лінднер. — За наявності таких серйозних підозр компанії зазвичай усуваються від участі в конкурсах”.

Як передавав УНН, у Болгарії ексдепутата звинувачують у шпигунстві на користь Росії.

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