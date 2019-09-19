Сотрудников Airbus заподозрили в промышленном шпионаже в Германии
Киев • УНН
КИЕВ. 19 сентября. УНН. Прокуратура Мюнхена проводит расследование в отношении нескольких работников концерна Airbus, в распоряжении которых оказалась секретная коммерческая документация вооруженных сил Германии. Об этом сообщила в четверг газета Bild, передает УНН.
Издание пишет, что в документации указано оборудование, которое Бундесвер собирался закупить. В частности, концерну стало известно, какую коммуникационную систему ВС ФРГ собираются приобрести.
Сообщается, что компания сама уведомила прокуратуру и представителей Минобороны ФРГ об обнаруженной документации. В результате предприятие уволило около 20 сотрудников, которые оказались замешаны в скандале. Бундесвер со своей стороны также принял дисциплинарные меры к одному из военнослужащих, говорится в статье.
“Airbus следует тщательно расследовать все обстоятельства, — заявил представитель „зеленых“ Тобиас Линднер. — При наличии столь серьезных подозрений компании обычно отстраняются от участия в конкурсах”.
Как сообщал УНН, в Болгарии ексдепутата обвиняют в шпионаже в пользу России.