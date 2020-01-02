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Лише 20 вертольотів німецького Бундесверу з 152 готові до польотів - ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 січня. УНН. Лише 20 вертольотів Збройних сил Німеччини з 152 придатні до польотів, це негативно впливає на план підготовки нових пілотів. Про це повідомила в четвер газета Bild з посиланням на конфіденційну доповідь Бундесверу, передає УНН.

За даними видання, в експлуатаційній готовності знаходяться лише вісім вертольотів Tiger з 53, а також 12 транспортних вертольотів NH90 з 99. Причина криється в тому, що своєчасний технічний огляд не встигає зробити компанія Airbus Helicopters Deutschland.

“Катастрофічна ситуація з готовністю Tiger позначається на підготовці пілотів. Допускати такий стан безвідповідально”, — заявив представник фракції “зелених” у Бундестазі Тобіас Лінднер.

Як зазначає неназваний експерт, відповідальність за ситуацію лежить в тому числі і на ЗС ФРН.

Як передавав УНН, восени 2019 року прокуратура Мюнхена проводила розслідування відносно декількох працівників концерну Airbus, в розпорядженні яких виявилася секретна комерційна документація збройних сил Німеччини.

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