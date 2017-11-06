Линкявичюс рассказал о сроках реализации "Плана Маршалла"

“Мы сей час находимся на этапе, когда Украина еще не является кандидатом (в ЕС), но не смотря на это всё, мы обязаны усилить эту помощь - мы не можем удовлетвориться тем, что происходит сейчас, поскольку время — это фактор, который не работает на нас”, - сказал он.

По словам министра, необходимо “добавить обороты” относительно помощи Украине, добавив, что Европейский план для Украины — это не только добавочные средства, но и эффективное использование существующих инвестиционных каналов.

“Мы будем двигаться вперед, потому что на мой взгляд та помощь которая проводится - ее недостаточно, и темп тоже не слишком адекватный”, - от метил он.

Отвечая на вопрос о том, когда должен заработать план для Украины, Линкявичюс упомянул Саммит восточного партнерства, который пройдет в Брюсселе 24 ноября. На саммите ЕС, страны-партнеры обычно анализируют состояние текущего сотрудничества и определяют дальнейшие перспективы.

“Приближается саммит восточного партнерства в конце ноября, и мы хотим иметь какие-то политические направления уже со стороны всей нашей организации — Евросоюза, тогда можна будет работать конечно же. Если это не получится — будем работать всё равно, не опустим руки”, - заявил Линкявичюс.

Как сообщал УНН, послам стран Запада в сейме Литвы представили "план Маршалла" для Украины, отметив, что ей нужен план экономической поддержки, пакет финансовых инвестиций.