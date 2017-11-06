Линкявичюс рассказал о сроках реализации "Плана Маршалла"
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. “План Маршалла” для Украины может быть реализован уже после Саммита Восточного партнерства. Об этом заявил министр инностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в прямом эфире "112 Украина", передает УНН.
“Мы сей час находимся на этапе, когда Украина еще не является кандидатом (в ЕС), но не смотря на это всё, мы обязаны усилить эту помощь - мы не можем удовлетвориться тем, что происходит сейчас, поскольку время — это фактор, который не работает на нас”, - сказал он.
По словам министра, необходимо “добавить обороты” относительно помощи Украине, добавив, что Европейский план для Украины — это не только добавочные средства, но и эффективное использование существующих инвестиционных каналов.
“Мы будем двигаться вперед, потому что на мой взгляд та помощь которая проводится - ее недостаточно, и темп тоже не слишком адекватный”, - от метил он.
Отвечая на вопрос о том, когда должен заработать план для Украины, Линкявичюс упомянул Саммит восточного партнерства, который пройдет в Брюсселе 24 ноября. На саммите ЕС, страны-партнеры обычно анализируют состояние текущего сотрудничества и определяют дальнейшие перспективы.
“Приближается саммит восточного партнерства в конце ноября, и мы хотим иметь какие-то политические направления уже со стороны всей нашей организации — Евросоюза, тогда можна будет работать конечно же. Если это не получится — будем работать всё равно, не опустим руки”, - заявил Линкявичюс.
Как сообщал УНН, послам стран Запада в сейме Литвы представили "план Маршалла" для Украины, отметив, что ей нужен план экономической поддержки, пакет финансовых инвестиций.