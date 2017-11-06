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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 46462 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 113120 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 102186 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 105018 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 104212 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

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Линкявичюс рассказал о сроках реализации "Плана Маршалла"

Линкявичюс рассказал о сроках реализации "Плана Маршалла"

Киев  •  УНН

 • 11171 просмотра

КИЕВ. 6 ноября. УНН. “План Маршалла” для Украины может быть реализован уже после Саммита Восточного партнерства. Об этом заявил министр инностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в прямом эфире "112 Украина", передает УНН.

“Мы сей час находимся на этапе, когда Украина еще не является кандидатом (в ЕС), но не смотря на это всё, мы обязаны усилить эту помощь - мы не можем удовлетвориться тем, что происходит сейчас, поскольку время — это фактор, который не работает на нас”, - сказал он.

По словам министра, необходимо “добавить обороты” относительно помощи Украине, добавив, что Европейский план для Украины — это не только добавочные средства, но и эффективное использование существующих инвестиционных каналов.

“Мы будем двигаться вперед, потому что на мой взгляд та помощь которая проводится - ее недостаточно, и темп тоже не слишком адекватный”, - от метил он.

Отвечая на вопрос о том, когда должен заработать план для Украины, Линкявичюс упомянул Саммит восточного партнерства, который пройдет в Брюсселе 24 ноября. На саммите ЕС, страны-партнеры обычно анализируют состояние текущего сотрудничества и определяют дальнейшие перспективы.

“Приближается саммит восточного партнерства в конце ноября, и мы хотим иметь какие-то политические направления уже со стороны всей нашей организации — Евросоюза, тогда можна будет работать конечно же. Если это не получится — будем работать всё равно, не опустим руки”, - заявил Линкявичюс.

Как сообщал УНН, послам стран Запада в сейме Литвы представили "план Маршалла" для Украины, отметив, что ей нужен план экономической поддержки, пакет финансовых инвестиций.

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