Лінкявічюс розповів про терміни реалізації "Плану Маршалла"

"Ми наразі знаходимося на етапі, коли Україна ще не є кандидатом (в ЄС), але не дивлячись на це все, ми зобов'язані посилити цю допомогу - ми не можемо задовольнитися тим, що відбувається зараз, оскільки час - це фактор, який не працює на нас", - сказав він.

За словами міністра, необхідно "додати обертів" щодо допомоги Україні, додавши, що Європейський план для України - це не тільки додаткові кошти, а й ефективне використання існуючих інвестиційних каналів.

"Ми будемо рухатися вперед, тому що на мій погляд та допомога, яка проводиться - її недостатньо, і темп теж не дуже адекватний", - зауважив він.

Відповідаючи на питання про те, коли має запрацювати план для України, Лінас Лінкявічюс згадав саміт Східного партнерства, який пройде в Брюсселі 24 листопада. На саміті ЄС, країни-партнери зазвичай аналізують стан поточного співробітництва і визначають подальші перспективи.

"Наближається саміт Східного партнерства в кінці листопада, і ми хочемо мати якісь політичні напрямки вже з боку всієї нашої організації - Євросоюзу, тоді можна буде працювати звичайно ж. Якщо це не вийде - будемо працювати все одно, не опустимо руки", - заявив Лінас Антанас Лінкявічюс.

Як повідомляв УНН, послам країн Заходу в сеймі Литви представили "план Маршалла" для України, зазначивши, що їй потрібен план економічної підтримки, пакет фінансових інвестицій.