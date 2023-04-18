Линейка новых телевизоров Sony на 2023 год

ukru
10:03 • 4995 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

08:24 • 73049 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Эксклюзив
06:00 • 88878 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 113396 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 17:25 • 101128 просмотра

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 122654 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 119284 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 108369 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 102334 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 113275 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

14 марта, 02:47 • 103589 просмотра
ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

14 марта, 03:43 • 112524 просмотра
В москве произошел взрыв в жилом доме после атаки дрона, аэропорты закрыты

В москве произошел взрыв в жилом доме после атаки дрона, аэропорты закрыты

04:48 • 69731 просмотра
Представитель США Виткофф возвращается из Москвы в Вашингтон: что известно

Представитель США Виткофф возвращается из Москвы в Вашингтон: что известно

05:01 • 82077 просмотра
В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

09:07 • 45291 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 188696 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 219241 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 159285 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 165521 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 201701 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

09:55 • 9386 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 102341 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 111227 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 127459 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 162665 просмотра
Актуальное
Линейка новых телевизоров Sony на 2023 год

Линейка новых телевизоров Sony на 2023 год

Киев • УНН

 • 1969277 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. Компания Sony 1 марта 2023 года объявила, что выпускает линейку телевизоров BRAVIA XR с процессором Cognitive XR. В нее вошли такие модели: X95L Mini LED, X90L Full Array LED, A95L QD-OLED и A80L OLED. Улучшены шумоподавление и четкость при движении, уменьшена размытость, создаются динамичные сцены. Усовершенствованное управление подсветкой позволяет увеличить зоны локального затемнения и яркость. Подробнее о телевизорах Sony 2023 года узнаете из статьи, передает УНН.

A95L QD-OLED — новая топовая модель

Это самый интересный телевизор в линейке Sony 2023 года. Компания усовершенствовала прошлогодний A95K и бросила вызов конкурентам Samsung и LG. Новый экран доступный в размерах 55, 65, 77 дюймов. В нем улучшена яркость, внедрено специальное игровое меню. Панель оснащена Bravia Cam — веб-камерой, которая автоматически регулирует изображение и звук в зависимости от положения наблюдателя. Но некоторым может не хватить количества портов HDMI 2.1 — их 2, в то время как конкуренты предлагают 4.

Благодаря процессору XR телевизор в точности воспроизводит изображение, как его видят люди в реальном мире — естественное, яркое, с широкой динамической контрастностью. Цветопередача экрана QD-OLED по сравнению с предыдущим A95K улучшилась на 200 %. Пиксели обеспечивают точный оттенок черного. С Google TV вы получаете свыше 700 тыс. фильмов и сериалов, а искать нужный можно с помощью голоса. Эксклюзивные функции оптимизируют качество картинки во время игр и потоковой передачи. Технологии Acoustic Surface Audio+, Dolby Atmos и DTS:X передают настоящий иммерсионный звук с вибрацией, соответствующей происходящему на экране.

A80L OLED — достойная конкуренция в среднем классе

Линейка A80 и раньше служила хорошей альтернативой телевизорам LG серии C. В 2023 году экраны диагональю 55, 65, 77, 83 дюйма предлагают еще больше яркости. Хотя по сравнению с главным конкурентом продаются по более высокой цене. Очевидно, это связано с тем, что Sony приходится платить за авторскую технологию, запатентованную LG Display.
По сравнению с предыдущим годом компания увеличила яркость на 110%. Технологии XR 4K Upscaling и XR Clear Image преобразуют HD и цифровой контент в качество, близкое к 4K.

X95L Mini LED — новые возможности

Как усовершенствованная версия X95K эта модель предлагает на 20% больше зон локального затемнения, функцию шумоподавления, специальное игровое меню, улучшенный звук. Однако она поставляется только в конфигурации 85 дюймов. Если вас интересуют панели 65 или 75 дюймов, обратите внимание на X93L.

Глубокий черный и естественные оттенки других цветов обеспечивает технология XR Backlight Master. X-Anti Reflection и X-Wide angle устраняют искажения, если вы смотрите на экран под углом.

X90L Full Array LED — бюджетный вариант

Это телевизоры начального уровня, которые будут поставляться в пяти различных диагоналях в дюймах:
• 55;
• 65;
• 75;
• 85;
• 98.

Точной информации о цене пока нет, но, как и предшествующая X90K, эта модель оснащена ключевыми компонентами телевизоров премиального уровня: когнитивным процессором XR, HDMI 2.1, переменной частотой обновления, режимом автоматической низкой задержки, а также Acoustic Multi-Audio и Dolby Atmos. А Full Array LED обеспечивает миллиарды точных оттенков, повышенную контрастность и на 130% большую яркость, чем в прошлом году.

Предзаказы на эти модели пока не начались, но если вы хотите купить достойные модели с такими же характеристиками и даже лучше, заходите на Comfy.ua.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Бизнеса

Обратиться по вопросам размещения рекламы