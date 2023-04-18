Линейка новых телевизоров Sony на 2023 год

A95L QD-OLED — новая топовая модель

Это самый интересный телевизор в линейке Sony 2023 года. Компания усовершенствовала прошлогодний A95K и бросила вызов конкурентам Samsung и LG. Новый экран доступный в размерах 55, 65, 77 дюймов. В нем улучшена яркость, внедрено специальное игровое меню. Панель оснащена Bravia Cam — веб-камерой, которая автоматически регулирует изображение и звук в зависимости от положения наблюдателя. Но некоторым может не хватить количества портов HDMI 2.1 — их 2, в то время как конкуренты предлагают 4.

Благодаря процессору XR телевизор в точности воспроизводит изображение, как его видят люди в реальном мире — естественное, яркое, с широкой динамической контрастностью. Цветопередача экрана QD-OLED по сравнению с предыдущим A95K улучшилась на 200 %. Пиксели обеспечивают точный оттенок черного. С Google TV вы получаете свыше 700 тыс. фильмов и сериалов, а искать нужный можно с помощью голоса. Эксклюзивные функции оптимизируют качество картинки во время игр и потоковой передачи. Технологии Acoustic Surface Audio+, Dolby Atmos и DTS:X передают настоящий иммерсионный звук с вибрацией, соответствующей происходящему на экране.

A80L OLED — достойная конкуренция в среднем классе

Линейка A80 и раньше служила хорошей альтернативой телевизорам LG серии C. В 2023 году экраны диагональю 55, 65, 77, 83 дюйма предлагают еще больше яркости. Хотя по сравнению с главным конкурентом продаются по более высокой цене. Очевидно, это связано с тем, что Sony приходится платить за авторскую технологию, запатентованную LG Display.

По сравнению с предыдущим годом компания увеличила яркость на 110%. Технологии XR 4K Upscaling и XR Clear Image преобразуют HD и цифровой контент в качество, близкое к 4K.

X95L Mini LED — новые возможности

Как усовершенствованная версия X95K эта модель предлагает на 20% больше зон локального затемнения, функцию шумоподавления, специальное игровое меню, улучшенный звук. Однако она поставляется только в конфигурации 85 дюймов. Если вас интересуют панели 65 или 75 дюймов, обратите внимание на X93L.

Глубокий черный и естественные оттенки других цветов обеспечивает технология XR Backlight Master. X-Anti Reflection и X-Wide angle устраняют искажения, если вы смотрите на экран под углом.

X90L Full Array LED — бюджетный вариант

Это телевизоры начального уровня, которые будут поставляться в пяти различных диагоналях в дюймах:

• 55;

• 65;

• 75;

• 85;

• 98.

Точной информации о цене пока нет, но, как и предшествующая X90K, эта модель оснащена ключевыми компонентами телевизоров премиального уровня: когнитивным процессором XR, HDMI 2.1, переменной частотой обновления, режимом автоматической низкой задержки, а также Acoustic Multi-Audio и Dolby Atmos. А Full Array LED обеспечивает миллиарды точных оттенков, повышенную контрастность и на 130% большую яркость, чем в прошлом году.

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