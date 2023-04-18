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Лінійка нових телевізорів Sony на 2023 рік

Лінійка нових телевізорів Sony на 2023 рік

Київ • УНН

 • 1969281 перегляди

КИЇВ. 18 квітня. УНН. Компанія Sony 1 березня 2023 року оголосила, що випускає лінійку телевізорів BRAVIA XR з процесором Cognitive XR. До неї увійшли такі моделі: X95L Mini LED, X90L Full Array LED, A95L QD-OLED і A80L OLED. Покращено шумозаглушення і чіткість при русі, зменшено розмитість, створюються динамічні сцени. Вдосконалене управління підсвічуванням дає змогу збільшити зони локального затемнення і яскравість. Детальніше про телевізори Sony 2023 року дізнаєтеся зі статті, передає УНН.

A95L QD-OLED — нова топова модель

Це найцікавіший телевізор у лінійці Sony 2023 року. Компанія вдосконалила минулорічний A95K і кинула виклик конкурентам Samsung і LG. Новий екран доступний у розмірах 55, 65, 77 дюймів. У ньому поліпшена яскравість, впроваджено спеціальне ігрове меню. Панель оснащена Bravia Cam — веб-камерою, яка автоматично регулює зображення і звук залежно від положення спостерігача. Але декому може не вистачити кількості портів HDMI 2.1 — їх 2, тоді як конкуренти пропонують 4.

Завдяки процесору XR телевізор точно відтворює зображення, як його бачать люди в реальному світі — природне, яскраве, з широкою динамічною контрастністю. Передача кольору екрана QD-OLED порівняно з попереднім A95K покращилася на 200 %. Пікселі забезпечують точний відтінок чорного. З Google TV ви отримуєте понад 700 тис. фільмів і серіалів, а шукати потрібний можна за допомогою голосу. Ексклюзивні функції оптимізують якість картинки під час ігор і потокової передачі. Технології Acoustic Surface Audio+, Dolby Atmos і DTS:X передають справжній імерсійний звук з вібрацією, яка відповідає тому, що відбувається на екрані.

A80L OLED — гідна конкуренція в середньому класі

Лінійка A80 і раніше служила хорошою альтернативою телевізорам LG серії C. У 2023 році екрани діагоналлю 55, 65, 77, 83 дюйми пропонують ще більше яскравості. Хоча порівняно з головним конкурентом продаються за вищою ціною. Очевидно, це пов'язано з тим, що Sony доводиться платити за авторську технологію, запатентовану LG Display.
Порівняно з попереднім роком компанія збільшила яскравість на 110%. Технології XR 4K Upscaling і XR Clear Image перетворюють HD і цифровий контент у якість, близьку до 4K.

X95L Mini LED — нові можливості

Як вдосконалена версія X95K ця модель пропонує на 20% більше зон локального затемнення, функцію шумозаглушення, спеціальне ігрове меню, покращений звук. Однак вона поставляється тільки в конфігурації 85 дюймів. Якщо вас цікавлять панелі 65 або 75 дюймів, зверніть увагу на X93L.

Глибокий чорний і природні відтінки інших кольорів забезпечує технологія XR Backlight Master. X-Anti Reflection і X-Wide angle усувають спотворення, якщо ви дивитеся на екран під кутом.

X90L Full Array LED — бюджетний варіант

Це телевізори початкового рівня, які постачатимуться в п'яти різних діагоналях у дюймах:
• 55;
• 65;
• 75;
• 85;
• 98.

Точної інформації про ціну поки що немає, але, як і попередня X90K, ця модель оснащена ключовими компонентами телевізорів преміального рівня: когнітивним процесором XR, HDMI 2.1, змінною частотою оновлення, режимом автоматичної низької затримки, а також Acoustic Multi-Audio і Dolby Atmos. А Full Array LED забезпечує мільярди точних відтінків, підвищену контрастність і на 130% більшу яскравість, ніж минулого року.

Попередні замовлення на ці моделі поки що не почалися, але якщо ви хочете купити гідні моделі з такими самими характеристиками і навіть кращими, заходьте на Comfy.ua.

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