Линия военного противостояния США и НАТО с россией может привести к "катастрофическим последствиям" - лавров

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"В условиях усилий Запада сдерживать россию, курс США и НАТО в целом на фактическое военное противостояние с нами представляет серьезную угрозу. Очевидно, что это чревато прямым столкновением ядерных государств с катастрофическими последствиями", - сказал лавров, которого цитируют росСМИ.

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Далее лавров отметил, что Запад "злонамеренно искажает" российские предупреждения по этому поводу и обвиняет Москву в использовании "риторики угрозы".

"Используя эту возможность, я хотел бы подтвердить, что российская сторона прочно отдана логике соглашений, закрепленных в совместных ядерных документах пяти стран", - сказал министр.

Он также добавил, что попытки НАТО "переформатировать" Организацию по запрету химического оружия "под себя" вызывают серьезную обеспокоенность.