Лінія військового протистояння США та НАТО з росією може призвести до "катастрофічних наслідків" - лавров

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"В умовах зусиль Заходу стримувати росію, курс США та НАТО в цілому на фактичне військове протистояння з нами є серйозною загрозою. Очевидно, що це загрожує прямим зіткненням ядерних держав з катастрофічними наслідками", -сказав лавров, якого цитують росЗМІ.

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Далі лавров зазначив, що Захід "зловмисно спотворює" російські попередження з цього приводу і звинувачує Москву у використанні "риторики загрози".

"Використовуючи цю можливість, я хотів би підтвердити, що російська сторона міцно віддана логіці угод, закріплених у спільних ядерних документах п'яти країн", - сказав міністр.

Він також додав, що спроби НАТО "переформатувати" Організацію із заборони хімічної зброї "під себе" викликає серйозну стурбованість.