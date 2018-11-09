Линарес озвучил желание провести реванш с Ломаченко
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Бывший чемпион мира в легком весе Хорхе Линарес хочет провести бой-реванш с украинским обладателем пояса WBA в легком весе Василием Ломаченко, информирует УНН со ссылкой на “BoxingScene”.
“Я все еще хочу провести реванш с Ломаченко в следующем году. Я могу вернуться в легкий вес, но я готов пойти на это только ради реванша. В противном случае, я останусь в 140 фунтах. В этом дивизионе много хороших боксеров: Хосе Рамирес, Майки Гарсия и другие опасные ребята. С любым из них я бы мог встретиться в ринге”, — считает Линарес.
Напомним, что украинец также проявлял заинтересованность в реванше с Линаресом.
Как сообщал УНН, Ломаченко отказался повышаться в весовой категории.