Лінарес виявив бажання провести реванш із Ломаченко
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Колишній чемпіон світу в легкій вазі Хорхе Лінарес хоче провести бій-реванш з українським володарем поясу WBA у легкій вазі Василем Ломаченко, інформує УНН із посиланням на “BoxingScene”.
“Я все ще хочу провести реванш із Ломаченко в наступному році. Я можу повернутися в легку вагу, але я готовий піти на це тільки заради реваншу. В іншому випадку, я залишуся в 140 фунтах. У цьому дивізіоні багато хороших боксерів: Хосе Рамірес, Майкі Гарсія та інші небезпечні хлопці. З будь-яким із них я б міг зустрітися в ринзі”, — вважає Лінарес.
Нагадаємо, що українець також виявляв зацікавленість у реванші з Лінаресом.
Як повідомляв УНН, Ломаченко відмовився підвищуватися у ваговій категорії.