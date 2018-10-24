Ломаченко спростував своє "підвищення" у ваговій категорії

"Гадаю я залишусь виступати у легкому дивізіоні, адже коли ми билися в 135 фунтах з Лінаресом, відчував, що він був більшим за мене. Я гадаю що 135 фунтів не є моєю ідеальною ваговою категорією прямо зараз. Через один-два роки буде інакше, і ця вага буде більш кращою для мене", - наголосив Ломаченко.

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Зазначимо, що українець спробує додати другий легкий титул в свою колекцію, у майбутньому протистоянні з Хосе Педрасою 8 грудня в Нью-Йорку.