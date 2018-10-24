Ломаченко опроверг свое "повышение" в весовой категории

"Думаю я останусь выступать в легком дивизионе, ведь когда мы сражались в 135 фунтах с Линаресом, чувствовал, что он был больше меня. Я думаю что 135 фунтов не является моей идеальной весовой категорией прямо сейчас. Через один-два года будет иначе, и этот вес будет более предпочтительным для меня", - отметил Ломаченко.

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Отметим, что украинец попытается добавить второй легкий титул в свою коллекцию, в будущем противостоянии с Хосе Педраса 8 декабря в Нью-Йорке.