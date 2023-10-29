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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
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Ликвидация последствий непогоды на Киевщине: свет вернули более 314 тысячам семей - ДТЭК

Киев • УНН

 • 47966 просмотра

КИЕВ. 29 октября. УНН. В Киевской области продолжаются работы по ликвидации последствий штормовой погоды. Энергетики уже вернули свет уже более 314 тысячам семей. Об этом сообщили ДТЭК Киевские региональные электросети, пишет УНН.

Ликвидация последствий непогоды на Киевщине: свет вернули более 314 тысячам семей - ДТЭК

Цитата

"Вторые сутки мы непрерывно работаем, чтобы вернуть свет в дома жителей Киевщины после урагана. Со светом уже более 314 тысяч семей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за 29 октября, специалисты отремонтировали еще 95 линий, 1 930 трансформаторных подстанций, вернули свет еще 56 088 домам.

По состоянию на 18:00 остаются в работе еще 31 линия, 542 трансформаторные подстанции. Без света пока что 16 586 домов.

Дополнение

Также в ДТЭК попросили быть внимательными и осторожными из-за массового падения деревьев и обрывов проводов. Не пренебрегать правилами безопасности и не приближаться к линиям электропередачи.

В столице наблюдались сильные порывы ветра - 25 м/c.

В результате непогоды в Киеве погибли два человека, пострадали - 8.

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