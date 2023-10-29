Ликвидация последствий непогоды на Киевщине: свет вернули более 314 тысячам семей - ДТЭК
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. В Киевской области продолжаются работы по ликвидации последствий штормовой погоды. Энергетики уже вернули свет уже более 314 тысячам семей. Об этом сообщили ДТЭК Киевские региональные электросети, пишет УНН.
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"Вторые сутки мы непрерывно работаем, чтобы вернуть свет в дома жителей Киевщины после урагана. Со светом уже более 314 тысяч семей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что за 29 октября, специалисты отремонтировали еще 95 линий, 1 930 трансформаторных подстанций, вернули свет еще 56 088 домам.
По состоянию на 18:00 остаются в работе еще 31 линия, 542 трансформаторные подстанции. Без света пока что 16 586 домов.
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Также в ДТЭК попросили быть внимательными и осторожными из-за массового падения деревьев и обрывов проводов. Не пренебрегать правилами безопасности и не приближаться к линиям электропередачи.
В столице наблюдались сильные порывы ветра - 25 м/c.
В результате непогоды в Киеве погибли два человека, пострадали - 8.