Ліквідація наслідків негоди на Київщині: світло повернули понад 314 тисячам родин - ДТЕК
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. На Київщині тривають роботи з ліквідації наслідків штормової погоди. Енергетики вже повернули світло вже понад 314 тисячам родин. Про це повідомили ДТЕК Київські регіональні електромережі, пише УНН.
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"Другу добу ми безперервно працюємо, щоб повернути світло в домівки мешканців Київщини після буревію. Зі світлом вже понад 314 тисяч родин”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що за 29 жовтня, фахівці відремонтували ще 95 ліній, 1 930 трансформаторних підстанцій, повернули світло ще 56 088 домівкам.
Станом на 18:00 залишаються в роботі ще 31 лінія, 542 трансформаторні підстанції. Без світла поки що 16 586 осель.
Доповнення
Також в ДТЕК попросили бути уважними і обережними через масове падіння дерев та обриви проводів. Не нехтувати правилами безпеки та не наближатись до ліній електропередачі.
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