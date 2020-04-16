Лечение за границей во время карантина: в Минздраве рассказали о ситуации с больными

“Сейчас, в условиях карантина, прежде всего, в связи с ограничением, которые принимающая сторона выставила по приему наших пациентов, выезд наших граждан на лечение за границу очень ограничен. Но, МЗ постоянно рассматривает все заявки, работает в обычном режиме по рассмотрению этих заявок, которые подают наши граждане на оплату и на лечение за рубежом. Последняя такая комиссия состоялась вчера, где было принято решение о 79 пациентах”, — сказал Максим Степанов.

Он отметил, что при этом, всем гражданам, которые уже находятся за границей, оплачивают лечение, если есть такая возможность и лечение уже началось.

“Также мы следим за ситуацией и как только принимающие стороны откроют такую возможность, по приему наших больных, если такая возможность будет в условиях карантина, то Министерство здравоохранения будет делать все, чтобы наши граждан попали на лечение за границу. Это постоянно находится на моем контроле и мы ищем возможности, чтобы наши люди получили соответствующее лечение”, — добавил Максим Степанов.

По его словам, ежегодно количество людей, которые получаются лечение за границей, увеличивается. Также увеличивается сумма средств, выплачиваемая по программе лечения граждан Украины за рубежом — за 5 лет эти цифры выросли с 388 млн грн до 1 млрд грн.

Напомним, 13 марта Президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к украинцам в связи с ситуацией с коронавирусом сообщил, что через трое суток Украина закрывает границы.

После этого, 16 марта Президент Владимир Зеленский призвал МЗ временно запретить плановые мероприятия и плановые операции. Разрешается осуществлять только ургентные операции, а медучреждения перепрофилировали для больных COVID-19.