Президент закликав МОЗ тимчасово заборонити планові заходи та планові операції
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський закликав Кабінет міністрів України на сьогоднішньому засіданні прийняти рішення щодо тимчасової заборони планових заходів та планові операцій. Про це він сказав у відеозверненні, передає кореспондент УНН.
Так, зі слів Зеленського, сьогодні відбудеться засідання Кабінету міністрів, на якому він рекомендував міністрам запровадити низку заходів.
“Міністерству охорони здоров’я — тимчасово заборонити планові заходи та планові операції — здійснювати лише термінові та невідкладні заходи”, — сказав Президент.
Він закликав МОЗ максимально підготувати та перепрофілювати медичні заходи для прийому та лікування інфікованих хворих у тяжких станах, розробити механізм доставки ліків працівникам Укрпошти для людей похилого віку.
Як повідомляв УНН, в Україні лабораторно підтверджено уже п’ять випадків коронавірусної інфекції COVID-19.