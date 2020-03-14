Припинення міжнародних авіасполучень: як українцям повернутися додому
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Після припинення регулярних міжнародних авіасполучень українцям, які перебувають за кордоном, рекомендують звернутися до найближчих консульств України і повернутися нерегулярними рейсами. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Кабміну.
“Через три доби припиняється регулярне міжнародне авіасполучення. Тим, хто не встигне протягом за цей час повернутися, рекомендуємо звернутися до найближчих консульств України у країнах перебування. Повернення додому буде можливим окремими нерегулярними рейсами”, — повідомили в уряді.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський під час звернення до українців у зв’язку із ситуацією з коронавірусом 13 березня повідомив, що через три доби Україна закриває кордони. Наголошується, що для громадян України вони залишатимуться відкритими.
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