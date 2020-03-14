Прекращение международных авиасообщений: как украинцам вернуться домой

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 102844 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 105596 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 107575 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 106354 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 115467 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 101377 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105708 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106737 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131640 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130481 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Прекращение международных авиасообщений: как украинцам вернуться домой

Прекращение международных авиасообщений: как украинцам вернуться домой

Киев  •  УНН

 • 16506 просмотра

КИЕВ. 14 марта. УНН. После прекращения регулярных международных авиасообщений украинцам, находящимся за рубежом, рекомендуют обратиться к ближайшим консульств Украины и вернуться нерегулярными рейсами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

"Через трое суток прекращается регулярное международное авиасообщение. Тем, кто не успеет в течение этого времени вернуться, рекомендуем обратиться в ближайшие консульства Украины в странах пребывания. Возвращение домой будет возможным отдельными нерегулярными рейсами", - сообщили в правительстве.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к украинцам в связи с ситуацией с коронавирусом 13 марта сообщил, что через трое суток Украина закрывает границы. Отмечается, что для граждан Украины она будет оставаться открытой.

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