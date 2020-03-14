Прекращение международных авиасообщений: как украинцам вернуться домой
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. После прекращения регулярных международных авиасообщений украинцам, находящимся за рубежом, рекомендуют обратиться к ближайшим консульств Украины и вернуться нерегулярными рейсами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Кабмина.
"Через трое суток прекращается регулярное международное авиасообщение. Тем, кто не успеет в течение этого времени вернуться, рекомендуем обратиться в ближайшие консульства Украины в странах пребывания. Возвращение домой будет возможным отдельными нерегулярными рейсами", - сообщили в правительстве.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к украинцам в связи с ситуацией с коронавирусом 13 марта сообщил, что через трое суток Украина закрывает границы. Отмечается, что для граждан Украины она будет оставаться открытой.
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