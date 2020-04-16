Лікування за кордоном під час карантину: в МОЗ розповіли про ситуацію з хворими
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Під час карантину виїзд українців на лікування за кордон обмежений приймаючою стороною. Як тільки можливість виїзду з’явиться — МОЗ сприятиме тому, щоб пацієнти отримали лікування. Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
“Наразі, в умовах карантину, перш за все, в зв’язку з обмеженням, які приймаюча сторона виставила щодо прийому наших пацієнтів, виїзд наших громадян на лікування за кордон дуже обмежений. Але, МОЗ постійно розглядає всі заявки, працює в звичайному режимі щодо розгляду цих заявок, які подають наші громадяни на оплату і на лікування за кордоном. Остання така комісія відбулась вчора, де було прийняте рішення по 79 пацієнтам”, — сказав Максим Степанов.
Він зазначив, що при цьому, всім громадянам, які вже перебувають за кордоном, сплачують лікування, якщо є така можливість і лікування вже почалось.
“Також ми слідкуємо за ситуацією і як тільки приймаючі сторони відкриють таку можливість, щодо приймання наших хворих, якщо така можливість буде в умовах карантину, то Міністерство охорони здоров’я буде робити все, щоб наші громадян потрапили на лікування за кордон. Це постійно перебуває на моєму контролі і ми шукаємо можливості, щоб наші люди отримали відповідне лікування”, — додав Максим Степанов.
За його словами, щороку кількість людей, які отримуються лікування за кордоном, збільшується. Також збільшується сума коштів, яка сплачується по програмі лікування громадян України за кордоном — за 5 років ці цифри зросли з 388 млн грн до 1 млрд грн.
Нагадаємо, 13 березня Президент України Володимир Зеленський під час звернення до українців у зв’язку із ситуацією з коронавірусом повідомив, що через три доби Україна закриває кордони.
Після цього, 16 березня Президент Володимир Зеленський закликав МОЗ тимчасово заборонити планові заходи та планові операції. Дозволяється здійснювати тільки ургентні операції, а медзаклади перепрофілювали для хворих на COVID-19.