Лихтенштейн усиливает контроль над трастами, связанными с россией – Reuters
Киев • УНН
Лихтенштейн начал проверку сотен трастовых фондов, связанных с россиянами, из-за давления США. Управляющие отказываются от управления из-за угрозы санкций, что приводит к заморозке активов.
Лихтенштейн рассматривает возможность усиления контроля над многочисленными трастами, связанными с россией на фоне давления со стороны Вашингтона. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Лихтенштейн, одна из самых маленьких и самых богатых стран в мире, начал проверку сотен трастовых фондов, связанных с гражданами россии и руководители которых отказываются управлять ими из-за давления со стороны США.
Эта ситуация поставила страну перед крупнейшим кризисом с 2008 года, когда утечка данных о клиентах банка LGT открыла возможность не платить налоги клиентами из-за границы.
Это заставило многих руководителей фондов уйти со своих должностей из-за страха санкций. В свою очередь, это привело к нарушению управления фондами и замораживанию активов.
Напомним
По данным BBC, россияне зарабатывают миллиарды на экспорте нефти на Запад, что позволяет финансировать войну против Украины.