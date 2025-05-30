Лихтенштейн усиливает контроль над трастами, связанными с россией – Reuters

Лихтенштейн рассматривает возможность усиления контроля над многочисленными трастами, связанными с россией на фоне давления со стороны Вашингтона. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Лихтенштейн, одна из самых маленьких и самых богатых стран в мире, начал проверку сотен трастовых фондов, связанных с гражданами россии и руководители которых отказываются управлять ими из-за давления со стороны США.

Эта ситуация поставила страну перед крупнейшим кризисом с 2008 года, когда утечка данных о клиентах банка LGT открыла возможность не платить налоги клиентами из-за границы.

Это заставило многих руководителей фондов уйти со своих должностей из-за страха санкций. В свою очередь, это привело к нарушению управления фондами и замораживанию активов.

Напомним

По данным BBC, россияне зарабатывают миллиарды на экспорте нефти на Запад, что позволяет финансировать войну против Украины.