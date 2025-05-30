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Корупційний дисонанс у Раді: суд 2 червня продовжить розгляд справи обвинуваченого у хабарництві нардепа Кузьміних
Ексклюзив
11:54 • 3542 перегляди

Корупційний дисонанс у Раді: суд 2 червня продовжить розгляд справи обвинуваченого у хабарництві нардепа Кузьміних

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Ліхтенштейн посилює контроль над трастами, пов'язаними з росією - Reuters

Київ • УНН

 • 956 перегляди

Ліхтенштейн розпочав перевірку сотень трастових фондів, пов’язаних з росіянами, через тиск США. Керівники відмовляються від управління через загрозу санкцій, що призводить до замороження активів.

Ліхтенштейн посилює контроль над трастами, пов'язаними з росією - Reuters

Ліхтенштейн розглядає можливість посилення контролю над численними трастами, пов'язаними з росією на тлі тиску з боку Вашингтона. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Ліхтенштейн, одна з найменших і найзаможніших країн у світі, розпочав перевірку сотень трастових фондів, які пов’язані з громадянами росії і керівники яких відмовляються керувати ними через тиск з боку США.

Ця ситуація поставила країну перед найбільшою кризою з 2008 року, коли витік даних про клієнтів банку LGT відкрив можливість не сплачувати податки клієнтами з-за кордону.

Це змусило багатьох керівників фондів йти зі своїх посад через страх санкції. У свою чергу це призвело до порушення управління фондами і замороження активів.

Нагадаємо

За даними BBC, росіяни заробляють мільярди на експорті нафти на Захід, що дозволяє фінансувати війну проти України.

Євген Устименко

Євген Устименко

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