Ліхтенштейн посилює контроль над трастами, пов'язаними з росією - Reuters
Київ • УНН
Ліхтенштейн розпочав перевірку сотень трастових фондів, пов’язаних з росіянами, через тиск США. Керівники відмовляються від управління через загрозу санкцій, що призводить до замороження активів.
Ліхтенштейн розглядає можливість посилення контролю над численними трастами, пов'язаними з росією на тлі тиску з боку Вашингтона. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Ліхтенштейн, одна з найменших і найзаможніших країн у світі, розпочав перевірку сотень трастових фондів, які пов’язані з громадянами росії і керівники яких відмовляються керувати ними через тиск з боку США.
Ця ситуація поставила країну перед найбільшою кризою з 2008 року, коли витік даних про клієнтів банку LGT відкрив можливість не сплачувати податки клієнтами з-за кордону.
Це змусило багатьох керівників фондів йти зі своїх посад через страх санкції. У свою чергу це призвело до порушення управління фондами і замороження активів.
Нагадаємо
За даними BBC, росіяни заробляють мільярди на експорті нафти на Захід, що дозволяє фінансувати війну проти України.