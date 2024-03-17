Лиховий оставил должность спикера ОСУВ "Таврия"

Начальник отдела связей с общественностью Оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий покидает должность. Он останется офицером Управления по связям с общественностью ВСУ, спикером Генштаба ВСУ. Об этом Лиховий написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

Пост сдал. Это же армия. Со вчерашнего дня я уже не начальник отдела по связям с общественностью и не спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия", где обстановка такая же тяжелая, но контролируемая - благодаря усилиям каждого солдата и офицера, который тянет эту адскую фронтовую лямку, - написал Лиховой.

Детали

Он подчеркнул, что манипуляторы и предатели умудрились подать его пост в контексте каких-то притеснений и чисток в Вооруженных силах, привязав к другим кадровым решениям.

Им объясняй, а они гнут своей. Хотя для конспирологии здесь нет никаких оснований. Дело в том, что в ОСУВ "Таврия" я был в командировке. Не на постоянной штатной должности, а временно. О своей работе слышал только положительные отзывы от руководства на всех уровнях. Командировка закончилась. Я и в дальнейшем офицер Управления по связям с общественностью ВСУ, спикер Генштаба ВСУ. Приплетать сюда какую-то политику - извините, это просто вредительство, - отметил Лиховой.

Напомним

Начальник службы связей с общественностью Командования Воздушных Сил Юрий Игнат покидает должность.