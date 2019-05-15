Больницу "Феофания" предлагают передать в управление Министерства по делам ветеранов
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Профильный комитет предложил передать Клиническую больницу "Феофания" Государственного управления делами в сферу управления Министерства по делам ветеранов Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства по делам ветеранов.
На сегодняшнем заседании профильный комитет принял решение создать при Комитете по делам ветеранов и лиц с инвалидностью рабочую группу по проработке вопроса государственной поддержки трудоустройства участников боевых действий и членов семей погибших. Предложения рабочей группы заслушают на следующем заседании Комитета.
"Комитет предложил передать Клиническую больницу "Феофания" Государственного управления делами в сферу управления Министерства по делам ветеранов Украины", - говорится в сообщении.
С этой целью Комитетом разработан проект Постановления Верховной Рады "Об Обращении Верховной Рады Украины к Президенту Украины и Кабинету министров Украины о передаче КБ "Феофания" в сферу управления Министерства по делам ветеранов".
Первый заместитель министра по делам ветеранов Григорий Галаган заверил, что Министерство готово тщательно изучить это предложение, проанализировать финансовые расходы для содержания и представить их после принятия соответствующего решения на законодательном уровне.
Как сообщал УНН, министерство ветеранов до сих пор не имеет своего помещения.