Лікарню “Феофанія” пропонують передати в управління Міністерства у справах ветеранів
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. Профільний комітет запропонував передати Клінічну лікарню “Феофанія” Державного управління справами до сфери управління Міністерства у справах ветеранів України. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Міністерства у справах ветеранів.
На сьогоднішньому засіданні профільний комітет прийняв рішення утворити при Комітеті у справах ветеранів та осіб з інвалідністю робочу групу з опрацювання питання державної підтримки працевлаштування учасників бойових дій та членів сімей загиблих. Пропозиції робочої групи заслухають на наступному засіданні Комітету.
“Комітет запропонував передати Клінічну лікарню „Феофанія“ Державного управління справами до сфери управління Міністерства у справах ветеранів України”, — йдеться у повідомленні.
З цією метою Комітетом розроблено проект Постанови Верховної Ради Про Звернення Верховної Ради України до Президента України та Кабінету міністрів України щодо передачі КЛ “Феофанія” до сфери управління Міністерства у справах ветеранів.
Перший заступник міністра у справах ветеранів Григорій Галаган запевнив, що Міністерство готове ретельно вивчити цю пропозицію, проаналізувати фінансові витрати для утримання та представити їх після ухвалення відповідного рішення на законодавчому рівні.
Як повідомляв УНН, міністерство ветеранів досі не має свого приміщення.