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Больница в Солсбери возмущена неадекватным поведением российских журналистов

Больница в Солсбери возмущена неадекватным поведением российских журналистов

Киев  •  УНН

 • 11273 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Администрация клиники, в которой находится экс-шпион Сергей Скрипаль, обвинила российских репортеров в неадекватном поведении. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

Представители клиники в Солсбери, в которой после отравления находится бывший двойной агент Сергей Скрипаль, обвинили российских журналистов в несанкционированном проникновении на территорию медицинского учреждения.

Сотрудники назвали действия представителей телеканала РЕН ТВ возмутительными.

Администрация медицинского учреждения критикует, в частности, “обращение к персоналу больницы среди ночи без предупреждения и без предварительного разрешения”. Любая попытка тревожить персонал или пациентов абсолютно неприемлема, подчеркивают в клинике.

Сотрудники СМИ должны вести себя соответствующим образом при проведении репортажей из больниц, считают в Национальном союзе журналистов Великобритании. Союз журналистов России будет проинформирован об инциденте, сообщила британская сторона.

Также 11 апреля ряд британских СМИ опубликовал видеокадры, на которых сотрудник российского телеканала ходит по коридорам больницы и заявляет об отсутствии охраны.

Представители полиции графства Уилтшир попросили журналистов покинуть территорию клиники. Речь не идет о задержании сотрудников телеканала, утверждают в полиции.

Пресс-служба телеканала РЕН ТВ объяснила, что их сотрудники пытались выяснить, насколько серьезна ситуация “с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, что якобы имело место”.

Как сообщал УНН, Юлия Скрипаль пока не хочет встречаться с сотрудниками российского посольства в Великобритании и своей двоюродной сестрой Викторией Скрипаль. Об этом говорится в заявлении, которое от имени Юлии Скрипаль распространила британская полиция.

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