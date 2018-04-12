Лікарня в Солсбері обурена неадекватною поведінкою російських журналістів

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Київ • УНН

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КИЇВ. 12 квітня. УНН. Адміністрація клініки, в якій знаходиться екс-шпигун Сергій Скрипаль, звинуватила російських репортерів у неадекватній поведінці. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.

Представники клініки в Солсбері, в якій після отруєння знаходиться колишній подвійний агент Сергій Скрипаль, звинуватили російських журналістів в несанкціонованому проникненні на територію медичного закладу.

Співробітники назвали дії представників телеканалу РЕН ТВ обурливими.

Адміністрація медичного закладу критикує, зокрема, “звернення до персоналу лікарні серед ночі без попередження і без попереднього дозволу”. Будь-яка спроба тривожити персонал або пацієнтів абсолютно неприйнятна, підкреслюють в клініці.

Співробітники ЗМІ повинні поводитися відповідним чином при проведенні репортажів з лікарень, вважають у Національній спілці журналістів Великобританії. Союз журналістів Росії буде проінформований про інцидент, повідомила британська сторона.

Також 11 квітня ряд британських ЗМІ опублікував відеокадри, на яких співробітник російського телеканалу ходить по коридорах лікарні і заявляє про відсутність охорони.

Представники поліції графства Вілтшир попросили журналістів залишити територію клініки. Мова не йде про затримання співробітників телеканалу, стверджують в поліції.

Прес-служба телеканалу РЕН ТВ пояснила, що їх співробітники намагалися з’ясувати, наскільки серйозна ситуація “з отруєнням Сергія Скрипаля та його дочки Юлії, що нібито мало місце”.

Як повідомляв УНН, Юлія Скрипаль поки не хоче зустрічатися зі співробітниками російського посольства в Великій Британії і своєю двоюрідною сестрою Вікторією Скрипаль. Про це йдеться в заяві, яку від імені Юлії Скрипаль розповсюдила британська поліція.

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