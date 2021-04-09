Больницы Бангкока прекращают тестирование на COVID-19 из-за дефицита тестов
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. По меньшей мере 12 больниц в столице Таиланда Бангкоке заявили, что по состоянию на пятницу они прекращают тестирование на COVID-19 из-за высокого спроса и дефицита поставок, на фоне нового всплеска случаев заболевания. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
На этой неделе больницы Бангкока опубликовали сообщения в социальных сетях, что приостановка будет длиться всего несколько дней, а другие больницы не сообщают даты возобновления тестирования.
Бангкок оказался в эпицентре новой вспышки в Таиланде, когда количество новых случаев заболевания переходило от нескольких десятков до нескольких сотен в день, что заставило правительство предпринять шаги для наращивания тестирования и отслеживания новых случаев.
Правительство проводит массовые тесторования в районах Бангкока, где сообщается об очагах, где есть бары или развлекательные заведения, которые были закрыты на две недели.
В четверг Таиланд сообщил о 405 новых случаях заражения вирусом COVID-19.
Всплеск инфекций пришелся на сложное время для Таиланда, накануне ежегодного фестиваля Сонгкран, известного большими собраниями и многолюдными водными боями, которые власти запретили.
В среду в Таиланде подтвердили наличие високотрансмисивного варианта коронавируса B.1.1.7, впервые обнаруженного в Великобритании.
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