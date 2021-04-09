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Лікарні Бангкока припиняють тестування на COVID-19 через дефіцит тестів

Лікарні Бангкока припиняють тестування на COVID-19 через дефіцит тестів

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 квітня. УНН. Щонайменше 12 лікарень у столиці Таїланду Бангкоку заявили, що станом на п'ятницю вони припиняють тестування на COVID-19 через високий попит та дефіцит поставок, на тлі нового сплеску випадків захворювання. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Цього тижня лікарні Бангкока опублікували повідомлення у соціальних мережах, що призупинення буде тривати лише кілька днів, а інші лікарні не повідомляють дати відновлення тестування.

Бангкок опинився в епіцентрі нового спалаху коронавірусу в Таїланді, коли кількість нових випадків захворювання переходила від кількох десятків до декількох сотень на день, що змусило уряд вдастися до нарощення тестування та відстеження нових випадків.

Уряд проводить масові тестування у районах Бангкока, де повідомляється про осередки, в основному, де є бари або розважальні заклади, які були закриті на два тижні.

У четвер Таїланд повідомив про 405 нових випадків захворювання COVID-19.

Всплеск захворювань припав на складний час для Таїланду, напередодні щорічного фестивалю Сонгкран, відомого великими зібраннями та багатолюдними водними боями, які влада заборонила.

У середу в Таїланді підтвердили наявність високотрансмісивного варіанту коронавірусу B.1.1.7, вперше виявленого у Великій Британії.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Таїланд розпочинає вакцинацію від COVID-19

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