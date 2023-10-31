Врачи должны лечить, а не заниматься тендерами: Кипер инициирует мини-реформу в медицинской отрасли Одесской области
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Глава Одесской ОГА Олег Кипер планирует внедрить мини-реформу в медицинской отрасли области. Об этом он заявил в эфире «Первый городской. Одесса», передает УНН.
Детали
Он уточнил, что обеспокоен вопросом обеспечения лекарствами и медицинскими услугами жителей Одесской области.
«У меня определенное мнение, и война сегодня это подтверждает, что врачи должны заниматься исключительно лечением, а мы – администрированием этих процессов.
Вы знаете моё отношение к медицине, к тем процессам, которые происходят в Одессе. Я был в областной больнице, и я не понимаю, что вообще 20 лет в медицине в Одессе делалось. Некоторые вещи вообще дикие для меня. Например, когда главные врачи говорят о нехватке лекарств, параллельно отдавая приоритеты другим вопросам, закупке каких-то ненужных вещей.
Поэтому, мы хотим сделать площадку, через которую будет закупаться медоборудование, лекарства. Врачи подают заявки – мы понимаем приоритетность этих заявок – говорим о выделении средств», - уточнил он.
Кипер планирует вынести этот вопрос на сессию облсовета.
«Такая платформа работает в МОЗ, они почти перекрыли всю столицу. Киевская область тоже присоединяется.
Когда каждый будет заниматься своим направлением работы – уберется коррупционная составляющая. Врачи должны лечить, а не заниматься тендерами», - подчеркнул он.
Напомним, по инициативе Кипера все медучреждения Одесской области проходят комплексные проверки. Результат их, судя по всему, шокирует даже опытных управленцев. Своих должностей уже лишились руководители областных медицинских центров, в частности экстренной помощи. В основном из-за выявленной коррупции и расточительства средств.
Недавно команда Кипера отвоевала корпуса химиотерапии областного противоопухолевого центра, которые в прошлом году облсовет и экс-руководитель департамента ОВА Наталья Одарий-Захарьева отдала в частные руки на 49 лет. Теперь онкобольные смогут продолжить там свое бесплатное лечение. Одарий-Захарьева уволена из ОВА, а ее действиям, как и действиям управленцев облсовета - правовую оценку должны дать правоохранители в рамках уголовного производства.