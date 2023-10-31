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Лікарі повинні лікувати, а не займатися тендерами: Кіпер ініціює міні-реформу в медичній галузі Одещини

Київ • УНН

 • 71354 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер планує впровадити міні-реформу в медичній галузі області. Про це він заявив в ефірі «Перший міський. Одеса», передає УНН.

Лікарі повинні лікувати, а не займатися тендерами: Кіпер ініціює міні-реформу в медичній галузі Одещини

Деталі

Він уточнив, що занепокоєний питанням забезпечення ліками та медичними послугами жителів Одещини.

«У мене певна думка, і війна сьогодні це підтверджує, що лікарі мають займатися виключно лікуваннями, а ми – адмініструванням цих процесів.

Ви знаєте моя відношення до медицини, до тих процесів, які відбуваються в Одесі. Я був в обласній лікарні, і я не розумію що взагалі 20 років в медицині в Одесі робилося. Деякі речі взагалі дикі для мене. Наприклад, коли головні лікарі кажуть про нестачу ліків, паралельно надаючи пріоритети іншим питанням, закупівлі якихось непотрібних речей.

Тому, ми хочемо зробити площадку, через яку буде закуповуватися медобладнання, ліки. Лікарі подають заявки – ми розуміємо пріоритетність цих заявок – говоримо про виділення коштів», - уточнив він.

Кіпер планує винести це питання на сесію облради.

«Така платформа працює в МОЗ, вони майже перекрили всю столицю. Київська область теж приєднується.

Коли кожен займатиметься своїм напрямком роботи – прибереться корупційна складова. Лікарі мають лікувати, а не займатися тендерами», - підкреслив він.

Нагадаємо, за ініціативи Кіпера всі медзаклади Одещини проходять комплексні перевірки. Результат їх, судячи з усього, шокує навіть досвідчених управлінців. Свої посади вже втратили керівники обласних медичних центрів, зокрема екстреної допомоги. Переважно через виявлену корупцію та марнотратство коштів.

Нещодавно команда Кіпера відвоювала корпуси хіміотерапії обласного протипухлинного центру, які минулого року облрада та екс-керівниця департаменту ОВА Наталія Одарій-Захарʼєва віддала в приватні руки на 49 років. Тепер онкохворі матимуть змогу продовжити там своє безкоштовне лікування. Одарій -Захарʼєва звільнена з ОВА, а її діям, як і діям управлінців облради - правову оцінку мають надати правоохоронці в рамках кримінального провадження.

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