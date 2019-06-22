Врач рассказал, с какого возраста дети могут носить солнцезащитные очки
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июня. УНН. Солнцезащитные очки являются обязательным атрибутом для взрослых и детей, начиная с 5-летнего возраста. Об этом сообщил заведующий кафедрой офтальмологии Национальной медицинской академии последипломного образования им. П.Шупика Сергей Рыков в комментарии корреспонденту УНН.
“Солнцезащитные очки являются обязательной гигиенической атрибутикой, начиная у детей с 5 лет. Потому что человек не рожден смотреть на солнце. Существует три размера детских солнцезащитных очков, и лучше всего покупать в цветных силиконовых переплетах. При этом, во-первых, травматизм нулевой, а во-вторых, ограждение от солнца”, — отметил врач.
По его словам, также следует учитывать интенсивность солнца, подбирая очки для летнего отдыха.
“Если вы едете на море, это должна быть защита до 200% затемнения, а если отдыхать в Карпатах, среди зелени, то достаточно будет и 100% затемнения, чтобы защитить сетчатку от нагрузки”, — добавил медик.
Напомним, среди основных причин ухудшения зрения у детей — недоношенность, инфекционные болезни в раннем возрасте, наследственность, а также нарушение осанки, тогда как пользование гаджетами стоит на 12-13 месте среди таких причин.