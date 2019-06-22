Лікар розповів, з якого віку діти можуть носити сонцезахисні окуляри
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. Сонцезахисні окуляри є обов’язковим атрибутом для дорослих і дітей, починаючи з 5-тирічного віку. Про це повідомив завідувач кафедри офтальмології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Шупика Сергій Риков в коментарі кореспонденту УНН.
“Сонцезахисні окуляри є обов’язковою гігієнічною атрибутикою, починаючи у дітей з 5 років. Тому що людина не народжена дивитися на сонце. Існує три розміри дитячих сонцезахисних окулярів, і краще за все купувати в кольорових силіконових оправах. При цьому, по-перше, травматизм нульовий, а по-друге, захищення від сонця”, — зазначив лікар.
За його словами, також слід враховувати інтенсивність сонця, підбираючи окуляри для літнього відпочинку.
“Якщо ви їдете на море, це має бути захист до 200% затемнення, а якщо відпочиватиме в Карпатах, серед зелені, то достатньо буде і 100% затемнення, щоб захистити сітківку від навантаження”, — додав медик.
Нагадаємо, серед основних причин погіршення зору у дітей — недоношеність, інфекційні хвороби у ранньому віці, спадковість, а також порушення осанки, тоді як користування гаджетами стоїть на 12-13 місці серед таких причин.