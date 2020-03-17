Врач рассказал, в каких ситуациях нужно откладывать операцию во время карантина

"Понятно, что плановые операции, те, которые можно отложить, их надо откладывать... Запланированные операции - они могут перепланироваться. Это не ургентные случаи, когда человек действительно требует срочного вмешательства медиков, ургентной помощи. А плановые операции - это люди, которые некоторое время ждали своей очереди, свою операцию. И они в течение этого промежутка карантинного времени могут быть отсрочены. Это не несет такой угрозы для их жизни, как ургентные", - сказал Сова.

Он отметил, что плановой может быть операция при желчнокаменной болезни, которая несет угрозу здоровью, но если нет обострения - ее можно отложить.

"Если у человека желчная колика, и там есть ургентные показания - температура и интоксикация, тогда это ургентная операция, которую нужно делать немедленно, по скорой помощи. А плановые операции - это те, у которых есть показания для лечения, которые в будущем могут угрожать опасным обострением для жизни человека, но сейчас они находятся в относительно спокойном состоянии, и их можно отложить. Не отменить, а отложить", - добавил Сова.

Напомним, Президент призвал Минздрав временно запретить плановые мероприятия и плановые операции.