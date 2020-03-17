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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 100544 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 103759 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 105793 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 104770 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 113438 просмотра

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Врач рассказал, в каких ситуациях нужно откладывать операцию во время карантина

Врач рассказал, в каких ситуациях нужно откладывать операцию во время карантина

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 марта. УНН. Во время карантина нужно откладывать запланированные операции, если нет угрозы здоровью пациента. Об этом в эфире УНН сказал доктор медицинских наук, декан медфакультета Национального университета имени Богомольца Сергей Сова, передает корреспондент УНН.

"Понятно, что плановые операции, те, которые можно отложить, их надо откладывать... Запланированные операции - они могут перепланироваться. Это не ургентные случаи, когда человек действительно требует срочного вмешательства медиков, ургентной помощи. А плановые операции - это люди, которые некоторое время ждали своей очереди, свою операцию. И они в течение этого промежутка карантинного времени могут быть отсрочены. Это не несет такой угрозы для их жизни, как ургентные", - сказал Сова.

Он отметил, что плановой может быть операция при желчнокаменной болезни, которая несет угрозу здоровью, но если нет обострения - ее можно отложить.

"Если у человека желчная колика, и там есть ургентные показания - температура и интоксикация, тогда это ургентная операция, которую нужно делать немедленно, по скорой помощи. А плановые операции - это те, у которых есть показания для лечения, которые в будущем могут угрожать опасным обострением для жизни человека, но сейчас они находятся в относительно спокойном состоянии, и их можно отложить. Не отменить, а отложить", - добавил Сова.

Напомним, Президент призвал Минздрав временно запретить плановые мероприятия и плановые операции.

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