Лікар розповів, у яких ситуаціях потрібно відтерміновувати операцію під час карантину

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КИЇВ. 16 березня. УНН. Під час карантину потрібно відкладати заплановані операції, якщо немає загрози здоров’ю пацієнта. Про це в ефірі УНН сказав доктор медичних наук, декан медфакультету Національного університету імені Богомольця Сергій Сова, передає кореспондент УНН.

“Зрозуміло, що планові операції, ті, які можна відтермінувати, їх треба відтерміновувати… Заплановані операції - вони можуть переплануватися. Це не ургентні випадки, коли людина дійсно вимагає термінового втручання медиків, ургентної допомоги. А планові операції - це люди, які якийсь час чекали на свою чергу, на свою операцію. І вони протягом цього проміжку карантинного часу можуть бути відтерміновані. Це не несе такої загрози для їхнього життя, як ургентні”, - сказав Сова.

Він зазначив, що плановою може бути операція при жовчнокам'яній хворобі, яка несе загрозу здоров’ю, але якщо немає загострення - то її можна відтермінувати.

“Якщо в людини жовчна коліка, і там є ургентні покази - температура і інтоксикація, тоді це ургентна операція, яку потрібно робити негайно, по швидкій допомозі. А планові операції - це ті, у яких є покази для лікування, які в майбутньому можуть загрожувати небезпечним загостренням для життя людини, але зараз вони знаходяться у відносно спокійному стані, і їх можна відкласти. Не відмінити, а відкласти”, - додав Сова.

Нагадаємо, Президент закликав МОЗ тимчасово заборонити планові заходи та планові операції.

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