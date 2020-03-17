Лікар розповів, у яких ситуаціях потрібно відтерміновувати операцію під час карантину

“Зрозуміло, що планові операції, ті, які можна відтермінувати, їх треба відтерміновувати… Заплановані операції - вони можуть переплануватися. Це не ургентні випадки, коли людина дійсно вимагає термінового втручання медиків, ургентної допомоги. А планові операції - це люди, які якийсь час чекали на свою чергу, на свою операцію. І вони протягом цього проміжку карантинного часу можуть бути відтерміновані. Це не несе такої загрози для їхнього життя, як ургентні”, - сказав Сова.

Він зазначив, що плановою може бути операція при жовчнокам'яній хворобі, яка несе загрозу здоров’ю, але якщо немає загострення - то її можна відтермінувати.

“Якщо в людини жовчна коліка, і там є ургентні покази - температура і інтоксикація, тоді це ургентна операція, яку потрібно робити негайно, по швидкій допомозі. А планові операції - це ті, у яких є покази для лікування, які в майбутньому можуть загрожувати небезпечним загостренням для життя людини, але зараз вони знаходяться у відносно спокійному стані, і їх можна відкласти. Не відмінити, а відкласти”, - додав Сова.

Нагадаємо, Президент закликав МОЗ тимчасово заборонити планові заходи та планові операції.