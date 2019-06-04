Врач объяснил, почему на самом деле портится зрение у детей

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КИЕВ. 4 июня. УНН. Среди основных причин ухудшения зрения у детей - недоношенность, инфекционные болезни в раннем возрасте, наследственность, а также нарушение осанки, тогда как пользование гаджетами стоит на 12-13 месте среди таких причин. Об этом сообщил заведующий кафедрой офтальмологии Национальной медицинской академии последипломного образования им. П.Шупика Сергей Рыков в комментарии корреспонденту УНН.

"Главные причины плохого зрения у детей - это недоношенность, а также наследственность и тяжелые инфекционные заболевания, перенесенные в течение первых трех лет жизни. Еще одна причина (ухудшения зрения у детей - ред.) - это изменения позвоночника. То есть, это сколиозы, неправильная осанка, неправильная посадка", - рассказал Рыков.

По его словам, чтобы обезопасить детей от ранних нарушений зрения, родители должны очень внимательно относиться к осанке ребенка и тщательно подбирать для него рабочий стол. Так, по словам медика, высота парты должна ежегодно меняться для активно растущего ребенка. Высоту стола необходимо корректировать таким образом, чтобы согнутая на 90 градусов в локте рука свободно заходила на нее.

Также, по словам медика, особое внимание надо обратить также и на освещение. Так, свет в помещении должен быть теплым, а не холодным, поскольку голубой цвет провоцирует напряжение глаз.

При этом он добавил, что гаджеты и телевизоры находятся на 12-13 месте среди причин ухудшения зрения у детей, а потому не столь существены, как об этом принято сейчас говорить.

Напомним, по словам президента Ассоциации детских офтальмологов Украины Сергея Рыкова, на сегодня примерно 60-80% детей в Украине имеют недостатки зрения.

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