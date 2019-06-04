Лікар пояснив, чому насправді псується зір у дітей

"Головні причини поганого зору у дітей – це недоношеність, а також спадковість і тяжкі інфекційні захворювання, перенесені протягом перших трьох років життя. Іще одна причина (погіршення зору у дітей – ред.) – це зміни хребта. Тобто, це сколіози, неправильна постава, неправильна посадка", - розповів Риков.

За його словами, щоб убезпечити дітей від ранніх порушень зору, батьки мають дуже уважно ставитись до постави дитини і ретельно підбирати для неї робочий стіл. Так, за словами медика, висота парти має щороку змінюватись для дитини, яка активно росте. Висоту стола необхідно корегувати таким чином, щоб зігнута на 90 градусів у лікті рука вільно заходила на неї.

Також, за словами медика, особливу увагу треба звернути також і на освітлення. Так, світло в приміщенні має бути теплим, а не холодним, оскільки блакитний колір провокує напруження очей.

При цьому він додав, що гаджети і телевізори знаходяться на 12-13 місці серед причин погіршення зору у дітей, а тому не настільки суттєві, як про це прийнято зараз говорити.

Нагадаємо, за словами президента Асоціації дитячих офтальмологів України Сергія Рикова, станом на сьогодні приблизно 60-80% дітей в Україні мають вади зору.